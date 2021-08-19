Трасса, ведущая в Сорочинцы, будет отремонтирована в этом году, - Укравтодор. ФОТО

В этом году в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартует ремонт расположенной на Полтавщине трассы Р-42 Лубны - Миргород - Опошня в пределах Лубенского района. Сейчас продолжаются тендерные процедуры на определение подрядной организации

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Укравтодора в Facebook.

Общая протяженность автодороги Р-42 Лубны - Миргород - Опошня - 121,9 км. Она соединяет три области - Полтавскую, Сумскую и Харьковскую, и районы области для подъезда к санаторно-курортным зонам и источникам минеральных вод. В течение последних трех лет эту трассу обновили почти на 65 км.

Кроме этого, Р-42 ведет в село Большие Сорочинцы, где ежегодно проходит Национальная Сорочинская ярмарка. Ярмарка этого года стартовала во вторник, 17 августа.

"Ежесуточно по дороге Р-42 движется около 6000 транспортных средств. В период проведения Сорочинской ярмарки эта цифра увеличивается вдвое", - рассказали в Укравтодоре.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в этом году планируется построить, реконструировать и отремонтировать 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.



