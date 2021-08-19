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Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом

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Минздрав предложил отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом
Министерство здравоохранения Украины предлагает отмечать стикерами помещения с вакцинированным персоналом. Это может касаться кафе, ресторанов и любых предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegramе Минздрава.

"Отмечайте свои помещения яркими стикерами о том, что ваши работники привиты от COVID-19", - говорится в сообщении.

Скачать и распечатать наклейки можно по ссылке.

Таким образом, вакцинированные коллективы могут расклеить у себя стикеры с надписями "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!".

"Если в вашей организации есть более 50 желающих вакцинироваться - вас может прививать мобильная бригада. Запись по телефону контакт-центра Минздрава 0800 60 20 19", - добавили в министерстве.

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Топ комментарии

  • Филлипп Лещенко
    Туранчокс.. Привитые разносят заразу аналогично с непривитыми=))
  • Ybaldy
    Прально!
    Я даже надпись знаю на стикере:
    "Вход только для белых!"
  • Ybaldy
    Минздрав никто не хочет привлечь за разжигание розни ?
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