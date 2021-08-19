Страны G7 призвали талибов гарантировать безопасную эвакуацию мирных жителей из аэропорта Кабула

Страны "группы семи" в четверг призвали движение "Талибан" гарантировать безопасную эвакуацию иностранцев и афганцев, желающих покинуть Афганистан.

"Министры (иностранных дел - ред) стран G7 призвали "Талибан" гарантировать безопасность иностранцев и афганцев, которые желают уехать", - говорится в заявлении, опубликованном МИД председательствующей в G7 Великобритании, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В нем отмечается, что страны "группы семи" делают все возможное для эвакуации из аэропорта Кабула наиболее нуждающихся в этом.

Кроме того, главы МИД отметили в совместном заявлении, что Афганистан не должен стать местом распространения "террористической угрозы для международной безопасности".

В настоящее время движение "Талибан", согласно сообщениям СМИ, установило контроль на почти всей территории Афганистана. Аэропорт Кабула пока находится под контролем сил США и их союзников. Он используется для эвакуации иностранцев, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.