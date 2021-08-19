Замглавы МИД Енин: Прорваться в аэропорт в Кабуле можно только в тот момент, когда военные пытаются оттолкнуть толпу

Аэропорт в Кабуле окружен плотным кольцом пытающихся попасть внутрь людей. Проникнуть на его территорию очень сложно. Украинский МИД собирает граждан, которых планирует эвакуировать, в военном секторе аэропорта.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Это сверхсложная задача, потому что весь аэропорт окружен 200-метровым человеческим рубежом, через который протиснуться фактически невозможно. Ни о каком открытии ворот речь не идет. Время от времени представители военных властей пытаются оттолкнуть толпу от ограды. И в это время происходит физическая переправка людей на территорию аэропорта. Таким образом мы концентрируем наших граждан, которых мы планируем эвакуировать, в военном секторе аэропорта, чтобы как только мы получим все согласования, осуществить эвакуационный рейс", - рассказал он.

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По словам Енина, всем украинским гражданам пытаются предоставить доступ в аэропорт.

"На данный момент все те, кто обратился к нам и находятся в доступной для осмотра близости к аэропорту, уже подтянулись ближе к аэропорту. Мы стараемся, чтобы обеспечить их попадание на территорию аэропорта", - рассказал Енин.

Он добавил, что Украина координирует подготовку эвакуации со всеми ключевыми партнерами.

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"Мы на прямой связи со всеми нашими ключевыми партнерами. Это и США, которые контролируют военную часть кабульского аэропорта, и со многими нашими другими партнерами по согласованию остановок нашего эвакуационного самолета, которые планируется сделать в ближайшее время. Кроме того, мы в контакте с теми силами, которые позиционируют себя как такие, что гарантируют определенную безопасность, с тем, чтобы сконцентрировать граждан, которых мы планируем эвакуировать, ближе к входу в аэропорт и обеспечить их попадание на территорию военного сектора аэропорта", - сказал заместитель министра.