Новости • Захват власти в Афганистане

С начала эвакуации мы вывезли из Кабула около 7000 человек, - Пентагон

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С начала эвакуации мы вывезли из Кабула около 7000 человек, - Пентагон
США с начала эвакуации вывезли из Кабула около 7000 человек.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом сообщает Европейская правда, со ссылкой на AFP,  которое цитирует генерал-майора Хенка Тейлора на брифинге Пентагона.

По его словам, с начала эвакуации 14 августа по состоянию на четверг эвакуировали около 7000 человек. С конца июля, когда США ускорили выход из страны, эвакуировали уже около 12 000 человек.

Тейлор отметил, что безопасность и порядок в аэропорту сейчас обеспечивают 5200 американских военных.

За последние сутки в Кабул прибыли 13 транспортных самолетов и вылетели обратно - 12 из них, забрав более 2000 человек.

Всего речь идет об эвакуации от 60 до 80 000 человек, в том числе более 10 000 граждан США.

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Топ комментарии

  • Привет
    Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба

    В количестве 8 человек...😀
  • саша паламарчук
    С начала эвакуации мы вывезли из Кабула около 7000 человек, - Пентагон - Цензор.НЕТ 5872
  • Привет
    Туфта...
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