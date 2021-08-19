Полиция до сих пор хранит фекалии, изъятые 2 года назад у готовивших нападение на Марш равенства. ДОКУМЕНТ
Об этом сказано в ответе полиции на запрос издания LB.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
Управление полиции вынуждено сохранять такие вещественные доказательства:
-
15 пакетов с презервативами с веществом мутнувато-желтого цвета с резким запахом;
-
три пластиковые бочки емкостью 55 литра с веществом мутновато-желтого цвета с резким запахом;
-
2 опрыскивателя емкостью 5 литров с веществом мутнлвато-желтого цвета с резким запахом.
Во время досудебного расследования и до момента разрешения суда утилизировать эти вещественные доказательства запрещено, они хранятся в Голосеевском управлении полиции.
26 марта 2021 года обвинительный акт по делу о подготовке нападения на Марш равенства был направлен в суд. 31 марта состоялось единственное заседание, информация о котором есть в Едином реестре судебных решений. На нем приняли решение о назначении предварительного заседания суда на 16 июля.
Напомним, 23 июня 2019 года девять человек были задержаны на острове Жуков в связи с подготовкой возможных действий для срыва Марша равенства. Подозреваемым инкриминируется покушение на групповое хулиганство, за что предусмотрена ответственность согласно ч. 2 ст. 296 УК.
В полиции сообщали, что на акцию против Марша равенства в Киеве планировали пронести 200 наполненных экскрементами презервативов, чтобы забрасывать ими участников Марша и сотрудников полиции.