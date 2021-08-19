Террориста Тимофеева (Ташкента) в РФ отправили в СИЗО: подозревают в крупном мошенничестве

По версии следствия, Александр Тимофеев обещал бывшему главе "Рэйлтрансхолдинга" Сергею Шпаку, который обвиняется в хищении около 1,8 млрд руб., за $5 млн добиться прекращения его уголовного преследования.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российский "Коммерсант".

Александр Тимофеев занимал на оккупированной части Донецкой области "должность министра доходов и сборов". После ликвидации одного из главарей террористов Александра Захарченко он сбежал в Россию.

Уголовное дело против Ташкента возбудили в апреле этого года. Второй обвиняемый по делу - бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Игорь Сосновский.

Следователи считают, что Тимофеев и Сосновский через Telegram связались с Сергеем Шпаком, которого в РФ обвиняют в мошенничестве и растрате, и пообещали решить его проблемы с законом за $5 млн.

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С осени прошлого года по весну нынешнего Тимофеев и Сосновский не раз встречались с представителем Шпака в различных ресторанах на Рублевке. Шпак заподозрил, что его хотят обмануть, и обратился в ФСБ. Вскоре Тимофеева и Сосновского задержали при передачи части денег.

"Ташкента" отправили в СИЗО, а теперь Пресненский суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей.

При избрании меры пресечения следствие указывало, что Тимофеев "обладает обширными связями в государственных и правоохранительных органах" России.

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