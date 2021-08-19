Макрон и Путин провели переговоры - в ходе беседы обсудили выполнение минских соглашений
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Макрон и Путин обменялись мнениям об урегулировании конфликта на Донбассе. В ходе беседы Путин обвинил Украину в обострении ситуации на линии разграничения, а также в "тиражировании провокационных законодательных инициатив, противоречащих минским соглашениям".
Пресс-служба Кремля утверждает, что в ходе разговора была подчеркнута необходимость реализации всех ранее достигнутых соглашений. "В связи с этим подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в нормандском формате", - уточняется в расшифровке.
Макрон и Путин также обсудили ситуацию в Афганистане после прихода к власти представителей радикального движения "Талибан". Кроме того, они затронули тему иранской ядерной программы и Нагорного Карабаха.