Новости • Захват власти в Афганистане

В аэропорту Кабула эвакуации ждут 6 тыс. человек, - Белый дом

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В аэропорту Кабула эвакуации ждут 6 тыс. человек, - Белый дом
Шесть тысяч человек сейчас находятся в аэропорту Кабула, они готовы к посадке на самолеты и ждут эвакуации.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Он отметил, что около 20 рейсов вылетят из Кабула в четверг вечером.

Прайс охарактеризовал операцию по эвакуации как авральную. Среди готовых к ней - граждане США, афганцы, которых может преследовать новая власть, претенденты на получение специальной иммиграционной визы, граждане третьих стран.

Спикер отметил, что Вашингтон удвоит количество консульских сотрудников в Кабуле, не уточнив, сколько их сейчас. Кроме того, увеличит количество работников консульств в Катаре и Кувейте и готовит группы для направления в другие места.

По его словам, сообщение о том, что люди не могут добраться до аэропорта, американцы воспринимают "очень серьезно" и прилагают все усилия для обеспечения проезда. Правда, добавил, что от американских граждан таких сообщений было немного.

"Ни одна страна не имеет больших возможностей в Афганистане, чем Соединенные Штаты", - сказал Прайс, отвечая на вопрос о неспособности США провести надлежащую операцию по эвакуации американцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала эвакуации мы вывезли из Кабула около 7000 человек, - Пентагон

Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Людей звичайно жаль. Кожна людська доля - це свій окремий Космос, із зародженням зірок і кінцем Всесвіту, який помирає з кожною людиною. Але задля безпеки афганців, які не бажали боротися власноруч, гинули люди, які вдома, у Штатах мали повну безпеку. Чи це справедливо? Поставте собі це питання і дайте на нього чесну відповідь. Так сталося, що зараз в аеропорту Кабула перебуває моя знайома, капрал армії США. Три дні тому з нею у мене обірвався зв'язок. Командування заборонило користуватися інтернетом. Молода дівчина. Вдома чекають рідні. Чи справедливо, коли вона захищає здорових бородатих мужиків, які не бажають захищати не те що своє життя, а життя власних жінок і дітей? Афганці нагадують мені наших зебілів - те ж бажання халяви, задля якої не хочуть вдарити палець об палець. Людина повинна вчитися бути відповідальною хоча б за власне життя.
  • Simon B
    Только что посмотрел Propaganda Photos из аэропорта Кабула, представленные администрацией бидона.
    НИ ОДНОГО нашего гражданина на посадку в самолеты.
    Одни басмачи.
    Наших там застрядо от 6 до 10 тысяч и никто не знает что с ними.
    Британские SAS и французы разыскивают своих в городе и выводят в аэропорт.
    Боюсь , что ситуация станет хуже, чем была когда-то с заложниками в Иране.
    Но тогда пришел Рейган, а сейчас кто что сделает?
  • Simon B
    G-d save her and all our people.
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