Власти Испании не пустили в свой порт российские военные корабли, - "El Confidencial"

Министерство иностранных дел Испании не позволило двум российским военным кораблям зайти в порт города Сеута.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НВ со ссылкой на издание El Confidencial.

Российская сторона запросила стоянку для большого противолодочного корабля Вице-адмирал Кулаков и спасательного буксирного судна Алтай.

Стоянка суднам нужна была на три дня с 18 августа. За это время они должны были дозаправиться и пополнить запасы еду.

По данным издания, МИД Испании отказало российским кораблям, так как не получило информации о дальнейшем маршруте их следования.

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