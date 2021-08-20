Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия", спроектированный и построенный на ГП "Антонов" и входящий в состав Укроборонпрома, примет участие в военном параде ко Дню Независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

"Мрия" пролетит над Крещатиком и будет замыкать воздушную колонну из военных вертолетов, самолетов-истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков и военно-транспортных судов: в частности, Ми-8, Ми-14, Ми-24, Су-27, МиГ-29, Ил -76 и Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П", - говорится в информации.

Отмечается, что самолет создавался для перевозки корабля многоразового использования "Буран" и частей ракеты-носителя "Энергия". Также предполагалось, что Ан-225 будут использовать и как летательный космодром многократной авиационно-космической транспортной системы (МАКС), в которой самолет является первой ступенью, а второй ступенью - небольшой космический "челнок" с топливным баком.

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"22 марта 1989 "Мрия" с грузом 156,3 тонн поднялась в воздух и за 3 часа 45 минут полета установила 110 мировых рекордов в скорости, высоте полета и грузоподъемности. Уже 11 сентября 2001 "Мрия" установила 124 мировых и 214 национальных рекордов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, самолет Ан-225 уже принял участие в первой репетиции военного парада, которая состоялась 18 августа.

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