На оккупированные территории Донбасса доставлено 70 тонн гуманитарных грузов от ООН, - Минреинтеграции
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На временно оккупированную территорию Донецкой области доставлены еще более 70 тонн гуманитарного груза.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"19 августа на оккупированную РФ часть Донецкой области Украины доставлены 77,5 тонн гуманитарного груза", - говорится в сообщении.
Груз передан от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
10 грузовиков переправили гуманитарную помощь, а именно - строительные материалы, мебель, медицинские средства, через КПВВ "Новотроицкое".