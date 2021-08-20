Польша на границе с Беларусью создает новые охраняемые лагеря для беженцев

В связи с большим числом нелегально пересекающих границу Польши со стороны Беларуси мигрантов власти в Варшаве создали новые охраняемые лагеря для приема беженцев. Два таких учреждения уже открыты в населенных пунктах Бяла-Подляска и Червони-Бур на востоке страны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, сообщил в четверг, 19 августа, руководитель службы пограничной охраны Польши.

Ведется поиск других мест для создания еще нескольких лагерей для нелегальных мигрантов, отметил он.

Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил об усилении пограничной охраны с помощью армии. К границе с Беларусью будут направлены более 900 военнослужащих, заявил он.

По данным польского министерства внутренних дел от 18 августа, только с начала текущего месяца границу с Польшей попытались нелегально пересечь со стороны Беларуси 2100 человек. Пограничная служба предотвратила нелегальный переход границы в 1342 случаях. Еще 758 человек были задержаны и направлены в закрытые общежития для беженцев.

Как сообщает агентство PAP и ряд других польских СМИ, в настоящее время группа из 32 беженцев из Афганистана и Ирака находится к востоку от Белостока на нейтральной полосе на границе с Беларусью. Польская сторона не спускает их на свою территорию, пишет издание Gazeta Wyborcza. В результате люди уже 11 дней находятся в лесу. "Решение проблемы с людьми, пытающимися проникнуть на территорию Польши, состоит в том, что бы не допустить их в Польшу", - подчеркнул премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, комментируя данную ситуацию.

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Он также обвинил Минск в использовании беженцев в своих целях. "Мы не можем допустить, чтобы господин Лукашенко с помощью шантажа вынудил нас кого-то здесь принимать", - подчеркнул польский премьер и указал, что суверенное государство должно защищать свои внешние границы.

В мае захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву. С начала текущего года литовские пограничники задержали около 4 тысяч нелегальных мигрантов - в 40 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. На территорию ЕС они проникали через Беларусь. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала происходящее "гибридной агрессией" со стороны Лукашенко.