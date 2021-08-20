Украинский воин погиб на Донбассе. За сутки - 9 нарушений "тишины": 7 вражеских обстрелов и 2 пролета БПЛА, - штаб ООС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в направлении Новоалександровки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
Возле Крымского противник обстреливал позиции ВСУ из минометов 120-го калибра.
Неподалеку от Нью-Йорка враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Невельского и Новозвановки оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Пивденного наемники РФ обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10", а в Донецкой области - вражеского беспилотного летательного аппарата типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения.
"В результате обстрелов противника один военнослужащий получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью.Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь.
"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - отметили в штабе.
По состоянию на 7:00 утра 20 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.