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Отец и сын исчезли во время купания на матрасе на Херсонщине, тело мальчика нашли, - ГСЧС

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Отец и сын исчезли во время купания на матрасе на Херсонщине, тело мальчика нашли, - ГСЧС
В Херсонской области, возле острова Джарылгач во время купания на матрасе исчезли отец и сын, тело мальчика впоследствии нашли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"19 августа от Нацполиции поступила информация, что около 11 час. 50 мин. возле острова Джарылгач вблизи пгт Лазурное Скадовского района во время купания на матрасе исчезли 2 человека, жители г. Львов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 15 ч. 35 мин. у берега в воде работниками Нацполиции найдено тело ребенка. Судьба отца остается неизвестной.

К поискам привлекалось 30 человек, 2 единицы техники и 5 плавсредств.

Как сообщается, поиск исчезнувшего продолжается.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Возможно, но обеспечение своей безопасности дело рук самих отдыхающих. Если мужик кинул 300 грамм вотки на грудь, и шлифанул бокалом пива под сигаретку и полез в воду с ребенком, а оно скорее всего так и было, то кто ему дохтур?
  • Підлога Маккартні
    Отец и сын исчезли во время купания на матрасе на Херсонщине, тело мальчика нашли, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1419

    Отец и сын исчезли во время купания на матрасе на Херсонщине, тело мальчика нашли, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1167
  • Виктор Сотник
    В наших условиях это не реально. А вот учить плавать нужно в школьной программе наравне с математикой. Подавляющее большинство людей в лучшем случае умеют держаться на воде при этом думают что умеют плавать
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