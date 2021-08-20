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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели
В Украине зафиксированы 1 600 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 20 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 19 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 600 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 112, медработников - 46).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 госпитализированы - 597 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 летальных случаев - 26;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 выздоровели - 882 человека.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 методом ПЦР - 23 478 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 методом ИФА - 6 454 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 экспресс-тестами - 19 010 человек.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 заболели - 2 271 826 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 выздоровели - 2 200 000 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 летальных случаев - 53 394;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 773 325.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели 14

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