В Украине за сутки от COVID-19 умерли 26 человек, зафиксированы 1 600 новых случаев заражения, 882 человека выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 19 августа 2021 в Украине зафиксированы 1 600 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 112, медработников - 46).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 597 человек;
летальных случаев - 26;
выздоровели - 882 человека.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 23 478 человек,
методом ИФА - 6 454 человека,
экспресс-тестами - 19 010 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 271 826 человек;
выздоровели - 2 200 000 человек;
летальных случаев - 53 394;
проведено ПЦР-тестов - 11 773 325.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях", - рассказали в Минздраве.