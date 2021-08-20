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Ночью в центре Киева снесли усадьбу Барбана 19 века. ВИДЕО

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Сегодня, 20 августа, ранним утром в центре Киева на ул. Обсерваторной снесли усадьбу Барбана 19 века, которую ранее защищали от застройки активисты.

Об этом сообщил активист Олег Симороз в facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул Обсерваторной, 6. Застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 титушек загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века... Господа Выговский, Кличко и Ткаченко это ваш общий результат круговой поруки, можете собой гордиться", - заявил активист.

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Напомним, с мая 2021 года активисты протестуют против сноса усадьбы Барбана 19 века в центре столицы: "Ні - руйнуванню історичного Києва!". В августе защитники усадьбы заявили о нападении титушек. 19 августа активисты-защитники усадьбы Барбана перекрывали дорогу возле Львовской площади в Киеве.

Топ комментарии

  • Ан Мур
    ти то чого 73/43%зебілам піддакуєш?
    Хіба не знаєш, що поліція меру не підкоряється? І що той будиночок - на балансі Мінкульту?
  • Мефтахудын
    Виталик продажная морда фирташевская! Распродал весь город, все потенциальные места для расширения дорог и проспектов застроены какими-то сараями. На Оболони ночью воткнули очередные мафы прямо на клумбы... Такой мэр нафиг не нужен!
  • Amber
    В Києві є мер і ваша зелена потвора не стане ,, смотрящим" в столиці, якби ви тут бризгАли ядом і не поливали лайном
    Кличка !
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