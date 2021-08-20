Необходимо укрепить всю внешнюю границу Евросоюза, - главы МВД стран ЕС о миграционном кризисе

Главы МВД стран ЕС заявили о необходимости усилить внешнюю границу из-за мигрантов. Проблема также обострилась на фоне захвата Афганистана талибами, из-за чего многие афганцы пытаются бежать из страны, опасаясь репрессий.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Страны ЕС обвинили Беларусь в осуществлении "прямого нападения" путем выталкивания мигрантов через границу, и согласились с необходимостью в будущем укрепить внешние границы.

Европейский Союз обвинил Александра Лукашенко в организации прибытия тысяч людей на границы Литвы, Латвии и Польши в ответ на санкции, введенные против Беларуси. Министры внутренних дел 27 стран ЕС заявили, что Беларусь стремится "использовать людей в политических целях".

"Такое агрессивное поведение ... неприемлемо и равносильно прямой атаке, направленной на дестабилизацию и давление на ЕС", - говорится в заявлении министров.

Государства-члены ЕС обеспокоены возможностью повторения европейского миграционного кризиса 2015/16 года, когда хаотичное прибытие более миллиона человек с Ближнего Востока нарушило систему безопасности и социального обеспечения блока стран.

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Министры, без прямого упоминания Афганистана, заявили, что "необходимо укрепить всю внешнюю границу" ЕС, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы в будущем.