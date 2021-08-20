Главный претендент на должность главы БЭБ Мельник был уволен из налоговой милиции из-за махинаций с пропажей изъятых денег, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

5 лет назад, 19 августа 2016 года, был подписан приказ о многочисленных финансовых нарушениях в работе Главного следственного управления ГФС, в результате которого был уволен его тогдашний начальник Вадим Мельник - нынешний глава ГФС. А 20 августа 2021 года Мельник может быть назначен главой нового "реформаторского" Бюро экономической безопасности.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Журналист напомнил, что конкурс на главу Бюро экономической безопасности не закончен, Кабмин в среду не смог вынести решение, и перенес определение победителя на пятницу.

"В финал конкурса, напомню, глава конкурсной комиссии и также советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов вывел кадрового налогового милиционера - действующего главу ГФС Вадим Мельника, которого (вот совпадение) как раз поддерживает глава Офиса Президента Андрей Ермак, шеф Милованова. Также среди финалистов - прокурор и также кадровый налоговый милиционер Аттила Ковчи, и банкир, бывший депутат "Партии регионов" Василий Горбаль. Офис Президента намерен продавить назначение Мельника - так и писали с самого начала фейкового конкурса", - добавил он.

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"Источники Цензор.НЕТ передали документ, который стал одной из причин увольнения Мельника из налоговой милиции в 2016-м году. Как известно, в 2016-м году он уволился с поста начальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС. И снова вошел во власть уже при президенте Зеленском, благодаря поддержке своего партнера - замглавы ОП Олега Татарова. А также при содействии помощника президента Сергея Шефира и "смотрящего" от Офиса Президента по налоговым вопросам Андрея Гмырина", - рассказал Бутусов.

"Так вот, уход Мельника произошел в результате проведения тематической проверки ГСУ ГФС. Материалы проверки изложены в приказе № 714 главы ГФС Романа Насирова от 19 августа 2016 года. Проверка установила, что Главное следственное управление финрасследований Мельника систематически нарушало Порядок хранения вещественных доказательств. Изымались миллионы долларов и десятки миллионов гривен, который долгое время не передавались на хранение государству. Почему это нельзя делать? Потому что большой коррупционный риск, что держа у себя личном сейфе большие деньги, налоговый милиционер вдруг захочет не передавать государству изъятую сумму и действовать по закону, а вернуть деньги подозреваемому, вымогая у него долю для себя лично - и без всяких формальностей быстро принять решение по такой сделке, а можно и просто нарыть компромат, и изъятое никуда не отдавать", - пояснил журналист.

"Оцените масштабы:

"Має місце непередання підрозділами податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровський, Київській, Одеській областях, м.Києва та Центрального офісу ДФС для зберігання уповноваженному банку вилучених готівкових коштів в сумі 24,3 млн. грн, 2,3 млн.доларів США... місцезнаходження яких не встановлено".

"29.12.2015 у Київській області податковою міліцією спільно з працівниками СБУ припинено діяльність групи осіб та за результатами перевірки вилучено 1079 годинників на суму понад 400 млн. грн, та готівку (120 тис. доларів США, 10 тис. євро, 20 млн. гривень). При цьому згідно з отриманою інформацією встановлено, що обліковано лише 94,4 тис. доларів США та 1,7 млн. гривень".

"Згідно з інформацією на веб-порталі ДФС від 04.06.2015, ГУ ДФС у м.Києві викрито "конвертаційний центр" з обігом коштів у понад 1 млрд. грн та вилучено 0,7 млн.доларів США, 0,2 млн грн, місцезнаходження яких перевіркою не встановлено (спецповідомлення та інформацію до перевірки не надані)".

"Не виконано ухвалу Шевченкiвського районного суду м.Києва від 30.10.2015 щодо повернення майна, вилученого 09.10.2015 (49 комп'ютерів IMac, 163 ноутбука Macbook, 46 телефонів Iphone, 145 планшетів Ipad, 16 годинників Applewatch, 66 роутерів та 73 мультимедійні приставки Apple TV) у кількості 1150 одиниць та орієнтовною вартістю 10,1 млн. гривень", - цитирует Бутусов материалы приказа.

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"В конце приказа Насиров требует от Мельника вернуть все указанные ценности и поставить их на учет. Неизвестно, было ли все поставлено на учет, но Мельник после этого ушел из ГФС - на три года, и вернулся уже в более высоком статусе в 2019-м. А ведь Кабмину стоит задать вопрос - а выполнил ли Мельник приказ? Все ли поставлено было на учет? Были ли уголовные дела по указанным фактам? Не закрыл ли кто-то эти дела в правоохранительных органах? Возможно, стоит Кабмину запросить такую информацию, прежде чем превращать БЭБ в подобие описанной в приказе структуры?" - резюмировал журналист.

















