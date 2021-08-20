Осенью планируем запустить услугу онлайн-прописки по всей стране, - Федоров

Наибольшим спросом в "Дії" пользуются услуги смены места регистрации. Сейчас такая услуга работает в тестовом режиме в нескольких городах, но осенью ее планируют запустить по всей стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Gazeta.ua заявил вицепремьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, услуга изменения места регистрации - самая популярная в стране.

"Мы много сил бросили, чтобы оцифровывать ее. Запустили возможность менять место регистрации онлайн в нескольких местах. Хотим, чтобы осенью вся страна могла это делать в несколько кликов", - сказал Федоров.

Министр пояснил, что сегодня каждая территориальная громада имеет отдельный реестр, и они не взаимодействуют.

"А еще есть военкоматы - это отдельная история. Не буду говорить о коррупционных злоупотреблениях. В этом направлении всегда есть какое-то ментальное сопротивление делать цифровизацию. Но надеюсь, что на Diia Summit в октябре сможем представить уже обновленную услугу, которая будет работать по всей стране", - добавил Федоров.

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