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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 027 человек, всего - 4 971 752, - Минздрав

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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 027 человек, всего - 4 971 752, - Минздрав
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 980 278 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"129 027 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 19 августа 2021. Первую дозу получили 57 497 человек, полностью иммунизированы - 71 530 человек.

В течение суток работали: 870 мобильных бригад, 2 759 пунктов вакцинации, 326 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 4 971 752 человека, из них получили одну дозу - 4 971 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 980 278 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 952 028 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 027 человек, всего - 4 971 752, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 027 человек, всего - 4 971 752, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 027 человек, всего - 4 971 752, - Минздрав 03

Топ комментарии

  • Володимир Сливка
    Цікаво,чим та від якого штаму?Чи просто збувають того що понакупували?Тим більше що добровільно-примусове вакцинування не одобряю.А як що мій організм в змозі сам бобороти цю заразу а обовязкова вакцинація просто пригнітить мій імунітет?Чому перед вакцинацією не проводять тести на присутність вже антитіл,за то кожного примушують підписувати документи про згоду на вакцинацію яка в разі не ефективності або в разі смерті знімає всю відповідальність як із держави,виробника вакцини та від тих хто проводив вакцинацію.
  • Пацюк Олег
    Готові тільки-но вакцинованих відправляти з квитком на Олімпійський, при тому що імунітет після щеплення формується кілька тижнів.
    Тобто бажання наштрикати людей переважає все інше, у тому числі здоровий глузд.
  • Пацюк Олег
    Ви знаєте, скільки загалом існує різних респіраторних вірусних інфекцій? Кілька сотень. І кожна постійно мутує. Що далі?
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