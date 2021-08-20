За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 027 человек, всего - 4 971 752, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 980 278 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"129 027 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 19 августа 2021. Первую дозу получили 57 497 человек, полностью иммунизированы - 71 530 человек.

В течение суток работали: 870 мобильных бригад, 2 759 пунктов вакцинации, 326 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 4 971 752 человека, из них получили одну дозу - 4 971 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 980 278 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 952 028 прививок", - рассказали в Минздраве.





