За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 129 027 человек, всего - 4 971 752, - Минздрав
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В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 980 278 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"129 027 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 19 августа 2021. Первую дозу получили 57 497 человек, полностью иммунизированы - 71 530 человек.
В течение суток работали: 870 мобильных бригад, 2 759 пунктов вакцинации, 326 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 4 971 752 человека, из них получили одну дозу - 4 971 750 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 980 278 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 952 028 прививок", - рассказали в Минздраве.