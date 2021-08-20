Глава Нацполиции Харьковщины Рубель уходит в отставку

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Андрей Рубель уходит в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими - для меня это уже история. Спасибо следователем, оперативникам, криминалистам, превенции за профессионализм, выдержку, за профессиональную и изнурительную работу 24/7. Спасибо всему личному составу полиции Харьковщины за поддержку и желание меняться к лучшему. Вместе мы сделали много", - отметил Рубель.

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Андрей Рубель возглавил ГУ Нацполиции в Харьковской области в декабре 2020 года.