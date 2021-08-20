Новости

Глава Нацполиции Харьковщины Рубель уходит в отставку

3 40823
Глава Нацполиции Харьковщины Рубель уходит в отставку
Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Андрей Рубель уходит в отставку.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими - для меня это уже история. Спасибо следователем, оперативникам, криминалистам, превенции за профессионализм, выдержку, за профессиональную и изнурительную работу 24/7. Спасибо всему личному составу полиции Харьковщины за поддержку и желание меняться к лучшему. Вместе мы сделали много", - отметил Рубель.

Также читайте: Подозреваемый во взяточничестве глава Харьковского облсовета Товмасян написал заявление о досрочном сложении полномочий. ДОКУМЕНТ

Андрей Рубель возглавил ГУ Нацполиции в Харьковской области в декабре 2020 года.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Diogen Gdl
    Быстро как-то, всего 9 месяцев.
  • Сергей Кушнир 8b3077c9
    Муж качалки. Часть ретро утюга.
    Глава Нацполіції Харківщини Рубель йде у відставку - Цензор.НЕТ 3185
  • Так Треба 02a9202c
    Новий буде з прізвищем Долар )
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости