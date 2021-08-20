Информация по COVID-сертификатам в "Дії" обновляется. Процесс займет несколько дней, - Федоров
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Украинцы могут получить цифровой COVID-сертификат в "Дії". Однако, граждане должны учитывать, что информация в приложении пока обновляется и процесс генерирования документов может занять некоторое время.
Об этом сегодня во время брифинга заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Есть определенные технические вещи.. приложение обновляется и это может занять несколько часов или несколько дней..это зависит от Google, Apple..еще нужно несколько дней, чтобы приложение обновилось", - сказал он.
Как сообщалось, Еврокомиссия признала украинские цифровые Covid-сертификаты.