Лучшая вакцина та, которая рядом, лучшее время сделать прививку - сегодня, - Ляшко призвал не откладывать иммунизацию на "после праздников"
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Министр здравоохранения Украины Олег Ляшко призывает украинцев активно вакцинироваться от коронавируса именно сейчас. Лучшей вакциной от COVID-19 является та, которая доступна в настоящее время для прививки.
Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.
"Лучшая вакцина та, которая рядом", - сказал он.
При этом он призвал не медлить с вакцинацией.
"Лучшее время вакцинироваться - это сегодня. Не переносите все на "после праздников", - заявил министр.
По его словам, на сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на которые выданы разрешения ВОЗ, поэтому на них на всех выдается европейский сертификат.