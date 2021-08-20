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Лучшая вакцина та, которая рядом, лучшее время сделать прививку - сегодня, - Ляшко призвал не откладывать иммунизацию на "после праздников"

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Лучшая вакцина та, которая рядом, лучшее время сделать прививку - сегодня, - Ляшко призвал не откладывать иммунизацию на "после праздников"
Министр здравоохранения Украины Олег Ляшко призывает украинцев активно вакцинироваться от коронавируса именно сейчас. Лучшей вакциной от COVID-19 является та, которая доступна в настоящее время для прививки.

Об этом он заявил сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Лучшая вакцина та, которая рядом", - сказал он.

При этом он призвал не медлить с вакцинацией.

"Лучшее время вакцинироваться - это сегодня. Не переносите все на "после праздников", - заявил министр.

По его словам, на сегодня в Украине используются вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на которые выданы разрешения ВОЗ, поэтому на них на всех выдается европейский сертификат.

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