В Раде хватит голосов, чтобы принять законопроект о большом гербе Украины в первом чтении, - Разумков

В Верховной Раде хватит голосов народных депутатов для принятия в первом чтении законопроекта о большом гербе Украины.

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков журналистам в пятницу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Насколько я понимаю, голосоваться он будет в первом чтении. Там необходимо 226 голосов, поэтому учитывая количество народных депутатов, которое планируется для участия, и зная позицию некоторых из них, я думаю, будет достаточно для того, чтобы проголосовать этот законопроект в первом чтении", - сказал Разумков.

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При этом спикер отметил, что ему больше нравится малый герб Украины - Тризуб.

"Мне ближе всего Тризуб. Но если вы посмотрите, как это прописано в Конституции, - там, к сожалению, некоторые части определены. Проблема заключается в следующем – если мы говорим об изменениях… в Конституцию, для того, чтобы оставить там просто малый герб Тризуб, то для этого надо проводить референдум. А сколько стоит референдум, я уже не один раз говорил", - пояснил Разумков.

Как сообщалось, 24 августа народные депутаты на внеочередной сессии рассмотрят законопроект о большом государственном гербе Украины (№5712).

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В этот же день состоится торжественное заседание парламента, посвященное 30-летию принятия Акта независимости Украины.