После захвата талибами власти в Афганистане около 14 млн человек могут столкнуться с голодом, - ООН

Около 14 млн человек в Афганистане могут столкнуться с серьезным голодом после захвата страны боевиками Талибана.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты ICTV", об этом сообщила глава Мировой продовольственной программы ООН Мэри Эллен Макгруарти.

Страна уже столкнулась с сильной засухой — второй за три года — и социально-экономическими последствиями пандемии коронавируса. По словам Макгруарти, захват страны талибами усугубил ситуацию в Афганистане с ужасной до катастрофической.

В частности, засуха в этом году привела к потере 40% урожая, что вызвало разрушительное воздействие на животноводство, отметила представитель ООН.

Она также призвала международных доноров предоставить $200 млн, необходимых для предоставления продовольствия Афганистану.

ЮНИСЕФ также предупредил на этой неделе, что один миллион детей в возрасте до пяти лет в стране могут столкнуться с недоеданием к концу 2021 года.

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15 августа радикальное исламское движение Талибан вошло в Кабул и захватило власть в Афганистане. Боевикам удалось захватить кучу американского оружия на миллиарды долларов и даже вертолеты.

19 августа спикер Талибана заявил, что организация провозглашает создание "Исламского Эмирата Афганистан".

Движение Талибан действует по законам шариата. Этот режим предусматривает очень жесткие правила и фактическое лишение женщин всех их прав.