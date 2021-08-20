Украина должна позаботиться об интересах собственных производителей и обеспечить их металлоломом, - эксперт

Правительство должно сделать все возможное, чтобы минимизировать негативные последствия дефицита металлолома для нужд национальной металлургической отрасли, ведь прежде всего должно заботиться о защите внутреннего рынка. Такое убеждение высказал Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

"В мире развернулась конкуренция за сырье, и здесь все, прежде всего, должны принимать интересы внутреннего производителя. Из этого должна исходить и Украина", - отметил эксперт.

По его словам, правительство должно найти баланс, который позволит Украине выполнить свои международные обязательства, в том числе перед Всемирной торговой организацией, но в то же время - преодолеет дефицит на рынке металлолома и сделает так, что Украине не придется потом импортировать сырье, которое бесконтрольно вывезли.



"Мы, конечно, не Китай, который может применять торговые войны и что-то нарушать. Но внутренние национальные интересы должны преобладать (..) Необходимо стимулировать заготовку металлолома - для того, чтобы эта сырьевая база у нас была достаточной для нужд отечественной металлургии, и чтобы у нас не возникало периодически ситуаций коллапса или дефицита с металлоломом в Украине ", - резюмировал Забловский.



Напомним, согласно статистике, экспорт металлолома ежемесячно составляет около 100 000 тонн. К концу года прогнозируемый экспорт, если он не будет запрещен, достигнет миллиона тонн. Поэтому промышленники и отраслевые эксперты в один голос призывают власти уже в ближайшее время запретить экспорт металлолома. По их словам, если этого не сделать, уже осенью в Украине неизбежно сократятся объемы выплавки стали и экспорта. А это означает рост безработицы, снижение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, а также сокращение валютной выручки, что затруднит Национальному банку задачу поддержания курса национальной валюты.



Ранее председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявлял о критической ситуации с обеспечением металлоломом, которая сложилась на самом отечественном электрометаллургический завод "Интерпайп Сталь". Он сообщил, что на предприятии может повториться ситуация 2015 года, когда "Интерпайп Сталь" из-за дефицита сырья простаивал два месяца.