Новости • День Независимости, Агрессия России против Украины

Раненые в районе проведения ООС военнослужащие получат премии ко Дню Независимости

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Раненые военнослужащие получат денежные премии. Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сирский подписал приказ о поощрении денежными премиями военнослужащих Сухопутных войск, получивших ранения в районе проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"За усердие, разумную инициативу, добросовестное выполнение служебных обязанностей, мужество и героизм проявленный в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины и по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в документе.

"Именно благодаря нашим военнослужащим, которые сейчас сдерживают агрессора на передовой, мы имеем возможность торжественно праздновать День Независимости. Понятно, что никакие деньги не вернут людям здоровья. Это лишь свидетельство поддержки командования и уважения к подвигу наших военнослужащих, заботы о них. Хочу подчеркнуть, что мы сделаем все возможное, чтобы каждый, кто получил ранения и изъявил желание остаться на службе в Сухопутных войсках смог продолжить службу", - отметил генерал-полковник Сирский.

Размер денежной премии зависит от степени тяжести ранения и составит от 2500 до 10000 гривен.

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Премии выплачиваются в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Украины и приказа Министерства обороны Украины "О бюджетной политике МО Украины на 2021.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Юрій Бірюков

    Денег нет - но вы держитесь.

    Депутаты написали несколько десятков обращений в воинские части с простым вопросом про наличие задолженностей. Хоба...
    И вот если в небольшой в/ч размер задолженностей по выплатам составляет почти 4 миллиона гривен, то можете дальше представить какая ситуация по всей армии.

    Но оказалось, что и это не все.
    В двух частях мне сегодня подтвердили, что "боевые" в этом месяце выплатят с задержкой и НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Бо просто нет полного финансирования.

    Боевые.

    Не в полном объеме.
    Впервые, наверное, за все года.

    На "Велике Крадівництво" - есть. На гигантские флагштоки - по всей стране - есть.
    На праздники и концерты - есть. На боевые...

    И фишка в том, что я вот не против громадных флагов по всей стране, я не против новых дорог и развязок, я не против концертов на 30-ти летие страны.

    Но без армии - это все окажется лишним и ненужным. Можно пускать пыль в глаза большим парадом, можно добиваться похвалы хорошими назначениями.
    Но вот если перестать выплачивать боевые, то закончится плохо. Без "может".
  • Sloy Gnom
    Приколько...Теперь что бы получить премию, не нужно становиться профессионалом и не подставятся под пули...
    Како бычно... у нас только раненый - причастен к чему то..., а те кто был рядом и выполнял те же задачи - как обычно - НИ ПРИ ЧЕМ и премии не достойны...
  • Revty Vasya
    Так і я про це. Всі інші мають премію в вигляді непоранення (так розмірковують в міністерстві, але собі премію випишуть)
    В мене схожа була ситуація в 17 році. До Дня ЗСУ всі хто перебував на 0 виплачували 5 тис. Премії. Я потрапив в шпиталь 5 грудня, тобто на 0 6 грудня мене вже не було. І мені великий член а не премію. Але як завжди різні штабні полководці заїзджали " привітати" і вони були на 0.
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