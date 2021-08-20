"Этот бой теперь мой", - сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда объявил войну "Талибану"
Обращение Ахмада Масуда-младшего к своим сторонникам опубликовало французское издание Paris Match, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Я унаследовал от своего отца его борьбу за свободу афганцев. Этот бой теперь мой", - заявил он, призвав членов всех племен из всех регионов страны собраться в его родной провинции Панджшер в 150 километрах к северу от Кабула, которая все еще не перешла под контроль талибов.
Кроме того, Масуд обратился за поддержкой к арабскому миру, Европе и США, "которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу - против СССР в прошлом и против Талибана 20 лет назад".
"Мы никогда не сдадимся. Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшире, снова взялись за оружие. Присоединяйтесь к нам. Мы вместе напишем новую страницу в истории Афганистана. Это будет новая глава в вечном сопротивлении угнетенных тиранией", - добавил лидер сопротивления.
Тем временем в Панджшере продолжаются бои между боевиками Талибана и силами вице-президента Амрулла Салеха.
По некоторым сведениям, остатки правительственных войск уже отбили у боевиков один из ранее захваченных районов. Сейчас они направляются через освобожденный Чарикар к северо-западу от авиабазы Баграм, чтобы соединиться с подразделениями генерала Абдул-Рашида Дустума, который во время наступления талибов на Мазари-Шариф увел своих бойцов в Узбекистан.