"Этот бой теперь мой", - сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда объявил войну "Талибану"

Сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, известного как "Панджшерский лев", убитого смертником Аль-Каиды в 2001 году, объявил войну Талибану.

Обращение Ахмада Масуда-младшего к своим сторонникам опубликовало французское издание Paris Match, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Я унаследовал от своего отца его борьбу за свободу афганцев. Этот бой теперь мой", - заявил он, призвав членов всех племен из всех регионов страны собраться в его родной провинции Панджшер в 150 километрах к северу от Кабула, которая все еще не перешла под контроль талибов.

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Кроме того, Масуд обратился за поддержкой к арабскому миру, Европе и США, "которые так много помогали нам в нашей борьбе за свободу - против СССР в прошлом и против Талибана 20 лет назад".

"Мы никогда не сдадимся. Наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшире, снова взялись за оружие. Присоединяйтесь к нам. Мы вместе напишем новую страницу в истории Афганистана. Это будет новая глава в вечном сопротивлении угнетенных тиранией", - добавил лидер сопротивления.

Тем временем в Панджшере продолжаются бои между боевиками Талибана и силами вице-президента Амрулла Салеха.

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По некоторым сведениям, остатки правительственных войск уже отбили у боевиков один из ранее захваченных районов. Сейчас они направляются через освобожденный Чарикар к северо-западу от авиабазы Баграм, чтобы соединиться с подразделениями генерала Абдул-Рашида Дустума, который во время наступления талибов на Мазари-Шариф увел своих бойцов в Узбекистан.