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За сутки в Киеве выявили 222 больных COVID-19. Летальных случаев нет, - Кличко. КАРТА

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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 222 больных коронавирусом. Летальных случаев от вируса нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"222 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальные случаи от вируса не зарегистрированы. В общем, с начала пандемии, в Киеве от коронавируса умерли 5 264 человека. На сегодняшний день в столице зафиксировано 222 050 подтвержденных случаев заболевания", - сообщил Кличко.

Так, заболели 130 женщин в возрасте от 19 до 86 лет и 84 мужчины в возрасте от 20 до 85 лет. А также 5 девочек в возрасте от 10 до 17 лет и 3 мальчика от 11 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 52 больных коронавирусом. А также 21 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Выздоровели прошедшие сутки 148 человек. В общем коронавирус преодолели 214 541 житель столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 63, в Святошинском и Деснянском - по 29 и в Соломенском районе - 24 случая", - отметил Кличко.

За сутки в Киеве выявили 222 больных COVID-19. Летальных случаев нет, - Кличко 01

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Топ комментарии

  • Yuriy Smith
    а зачем?
    нем. ученые настигли вирус = только каждый трехсотый зараженный отдает концы.
    да и то почти все - деды и бабы
    то есть - летальность мизерная абсолютно - да от простого пореза работая вна саду мона двинуть кеды скорее чем от вируса.. кх-кх б*же, (бежит к попу)
  • Вал Кочин
    Для чого ця інформація кожного дня?
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Есть люди, граждане а есть скот, стадо. Скот можно вакцинировать поголовно, даже нарушая все правила и здравый смысл. Достижение коллективного иммунитета невозможно, вакцинация НЕ ЗАЩИЩАЕТ, но поможет появиться более смертоносным штаммам.
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