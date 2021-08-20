В честь 30-летнего юбилея независимости нашей страны на территории Чернобыльской зоны отчуждения откроется первое Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Подобного объекта в Украине не было и это станет еще один шагом на мировую арену, обеспечит энергонезависимость и безопасность. Ежегодно расходовалось около $200 млн на транспортировку и хранение отходов ядерного топлива на территории России. После завершения строительства ЦХОЯТ, "Энергоатом" сможет отказаться от услуг соседей и сохранить приличную сумму денег, которую власти Украины сможет уложить на технологическое развитие атомных станций.

13 августа 2021 Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК) выдала сертификат о соответствии завершенного строительства первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) проектной документации. Этим сертификатом ДАБИ также подтвердила готовность объекта к эксплуатации.

Строительством ЦХОЯТ занималась украинская компания БК "КБР" и концерн NESTRA.

Через сжатые сроки компания выполняла работы в 3 смены. Ежедневно не объекте находилось более 400 человек. За это время были налажены такие сложные системы как:

Система радиационного контроля;

Система контроля управления ЦХОЯТ;

Системы коммутаторного и радиорелейной связи и другие работы.

Также, по заказу БК "КБР" был изготовлен Универсальный мобильный тягач на комбинированном ходу. Этот единственный в Украине тягач будет доставлять топливо с АЭС в ЦХОЯТ. Уникальность тягача в том, что он может передвигаться как по железной дороге, так и по обычным дорогам. Аналоги таким тягачам есть только в Германии и США.

Напомним, что строительство хранилища началось в 2017 году компанией Максима Микитася "УкрБуд", которая неоднократно оттягивала сроки сдачи работ, а также через постоянное завышение цен компанию отстранили от строительства в конце 2020 года. Сейчас этим делом занимается НАБУ.

После удачных испытаний и завершения окончательных работ с хранилищем, объект представят. На 24 августа уже запланировано открытие самого ЦХОЯТ. Это станет еще одним знаковым событием, в честь годовщины независимости Украины.

Основные направления деятельности БК "КБР": проектирование объектов, монолитные работы, монтаж фасадов и инженерных сетей, реконструкции любой сложности, капитальные ремонтные, строительство многоквартирных домов. Объекты компании: Государственная налоговая служба Украины (ГНС), Институт Сердца МЗ Украины, Киевский зоопарк, Государственное бюро расследований, Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины и др.

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