61% украинцев считает, что Крым должен быть в составе Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

Абсолютное большинство украинцев (61%) считает, что Крым должен быть в составе Украины. Этого мнения придерживается большинство граждан независимо от пола, возраста и макрорегиона проживания.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Меньше всего политическое будущее Крыма в составе Украины видят люди старше 60 лет (54%) и жители восточной Украины (47%).

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Больше всего в возвращение Крыма в состав Украины верят молодежь в возрасте 18-29 лет (67%) и жители западной Украины (73%).

И лишь 6% граждан Украины считают, что Крым должен входить в состав Российской Федерации, что на 4% меньше, чем тех, кто считает, что Крым должен быть независимым государственным образованием (10%).