"Ужас и стыд", - Ткаченко о сносе дома Барбана в Киеве

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал снос дома Барбана в Киеве "ужасом и стыдом".

Об этом он написал в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот пост я пишу и как министр, и как киевлянин. Ужас и стыд. Единственные слова, которыми я могу описать ситуацию вокруг дома Барбана. Стыд - за столичную власть, которая не в состоянии сдержать взбесившихся застройщиков. Ужас от понимания, к чему такой беспредел может привести.

Накануне празднования Дня независимости, в европейской столице, ночью, как воры, неизвестные молодчики строительной техникой сносят историческое здание конца XIX века. Прекрасно зная о запрете любых работ, о предписании Министерства культуры и информационной политики о запрете строительства. Все это было проигнорировано. К сожалению, это не достопримечательность ни национального, ни местного значения, а следовательно апелляцию МКИП подать не в состоянии", - написал Ткаченко.

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Он отметил, что КГГА, в отличие от мэров исторических украинских городов и глав облгосадминистраций, не поддержала законопроект МКИП о противодействии хаотичной застройке.

"Поэтому и растут уродливые торговые, офисные центры, уничтожая исторические достопримечательности. Киев с цветущего, комфортного, со своей историей города превращается в безликий мегаполис. Ужас и стыд ...", - резюмировал глава Минкульта.

Как сообщалось, сегодня, 20 августа, ранним утром в центре Киева на ул. Обсерваторной снесли усадьбу Барбана 19 века, которую ранее защищали от застройки активисты.