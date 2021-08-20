Я в отставку точно не собираюсь, - Разумков
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на слухи о своей отставке. Он отметил, что покидать пост пока не собирается.
Об этом он заявил сегодня во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам главы ВР, с ним не обсуждалась вероятность отставки.
"Я в отставку точно не собираюсь. Ко мне никто за подписными листами не обращался", - отметил Разумков.
Вместе с тем он напомнил, что согласно процедуре, его могут действительно отправить в отставку, если народные депутаты выразят такое желание.
"Закон один для всех. Даже для меня ... Если будет желание у народных депутатов, это право Верховной Рады - изменить голову", - отмечает глава парламента.