Новости

Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о вакцинации, - Ляшко

188648
Минздрав подготовил законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о вакцинации, - Ляшко
В Министерстве здравоохранения подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за поддельные справки о прививке против особо опасных инфекционных болезней.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге по внедрению COVID-сертификатов в "Дії" и взаимному признанию с ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня благодаря электронным инструментам мы можем побороть любые поддельные справки как о ПЦР-тестировании, так и о вакцинации. Вместе с тем не исключается возможность определенного человеческого фактора. Поэтому, чтобы предотвратить человеческий фактор, Министерством здравоохранения подготовлен законопроект, который уже прошел согласование в большинстве центральных органов исполнительной власти. Это законопроект об уголовной ответственности за поддельные справки о прививке против особо опасных инфекционных болезней", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские COVID-сертификаты в "Дії" официально признаны ЕС, - Минздрав

По его словам, в ближайшее время законопроект представят на заседании Кабмина и передадут в Верховную Раду.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Сергій Пасічний
    Начнем, наверное, с наказаний за массовое использование медиками тестов, которые заведомо выдают неправдивые результаты. А?
  • Сергій Пасічний
    А потом сразу же за постановку фальшивых диагнозов "ковид" или "осложнение ковида"?
  • Привет
    Зачем что то подделывать если можно запросто получить все официально??
    350 грн и у тебя типа первая доза...потом еще 350 и типа вторая...и все в реестре...и желтая бумага...и в дие будет..
    Цена вопроса стоимость одного теста...😀
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости