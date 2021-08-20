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43% украинцев считают, что Крым снова вернется в состав Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

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43% украинцев считают, что Крым снова вернется в состав Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы"
43% украинцев считают, что так или иначе в будущем территория Крыма снова вернется в состав Украины.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

При этом 44% украинцев считают, что возвращение Крыма в состав Украины маловероятно или вообще невозможно.

По сравнению с 2016 годом на 11% уменьшилась доля людей, которые верят в возвращение Крыма, с одновременным ростом на 7% среди респондентов, которые считают возвращение территории Крыма невозможным или маловероятным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61% украинцев считает, что Крым должен быть в составе Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

Больше всего в возвращение Крыма верят на Западе страны - 61%, меньше всего - на Востоке (31%).

Статистически значимый баланс уныния в возвращении Крыма сохраняется только на юге (40% против 49%, не верят в возвращение Крыма) и Востоке (31% против 55%, что не верят в возвращение Крыма) страны.

Среди возрастных групп разочарование в возвращении территории Крыма в состав Украины больше наблюдается среди граждан в возрасте от 50 до 59 лет (49%) и тех, кому за 60 лет (50%).

43% украинцев считают, что Крым снова вернется в состав Украины, - опрос Фонда Демократические инициативы 01

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Топ комментарии

  • Володимир Мик
    44% украинцев считают, что возвращение Крыма в состав Украины маловероятно или вообще невозможно...

    В этой жизни всё возможно... и не стоит зарекаться
    Во время гитлеровской оккупации, ещё меньше чехов верили в возврат Судетов в состав Чехии.
    ну и что? Судеты теперь в составе Чехии.
    Всё меняется, история знает такие повороты, что никто бы и не мог даже подумать о таком...
    Кто бы мог подумать, что за год или за два года до августа 1991 года... разрушиться такая, казалось бы вечная империя зла - СССР, с первым военным ядерным потенциалом в мире, наибольшая по площади страна в мире, итд... ?
    Никто...
    Однако разрушилась.
    Аналогично и Крым, рано или поздно, будет в составе Украины.
  • Andriy Kalnyshevsky
    промывают мозги мудрому нариду - "Крым не вернецца", "Крым не Украина". Проценты вроде невысокие, но "тенденция" будет правильная.
    А по сути - за сами вопросы нужно сажать на лет 15. Попробуйте провести подобный опрос в той же козломордии.
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