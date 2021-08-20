Исландия будет представлена на "Крымской платформе". Количество участников возросло до 45, - Жовква

Исландия примет участие в учредительном саммите Крымской платформы. Страна будет представлена послом Исландии в Украине.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сегодня во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Появилась еще одна страна, которая подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы. Это Исландия ... она будет представлена послом Исландии в Украине. Таким образом у нас на сегодня есть 45 иностранных делегаций, которые будут представлены на саммите", - сказал он.

Жовква добавил, что до конца этого дня ожидается еще одна страна, которая подтвердит свой уровень представительства на саммите Крымской платформы.

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