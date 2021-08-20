Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что у Германии не получится усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в интервью журналистам нескольких изданий, которое опубликовало НВ.

"Я думаю, что сейчас непростая позиция у госпожи Меркель, потому что она действительно всегда очень хотела помогать Украине и при этом хотела сохранить отношения хорошие, теплые или экономические с Россией, хотя я знаю, что немецкая сторона всегда называет их прагматичными", - сказал президент.

По словам Зеленского, есть много вещей, которые влияют на мягкость диалога между Германией и Российской Федерацией.

"Я считаю, что - если хотите, мое личное мнение, я его не скрываю в принципе, - так не получится, невозможно быть, как говорится, на двух стульях. Тем более, что, к сожалению, расстояние между этими стульями ежедневно увеличивается", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский

Напомним, 12 июля президент Зеленский встретился в Берлине с Меркель для обсуждения российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Он заявил, что трубопровод – потенциальная угроза безопасности Украины.

После этого Меркель обсудила СП-2 с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

20 августа Меркель посетит Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. 22 августа канцлер приедет к Зеленскому в Киев.