Суд начал подготовительное заседание по делу нардепа Юрченко

Высший антикоррупционный суд Киева начал подготовительное заседание по делу народного депутата Александра Юрченко и Ивана Фищенко, которого называют неофициальным помощником нардепа, в деле о якобы получении взятки.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

На заседании 20 августа коллегия судей продлила, по ходатайству прокурора, срок действия обязанностей, которые возложены на обвиняемых Юрченко и Фищенко.

"Ходатайство прокурора о продлении сроков действия обязанностей, возложенных на обвиняемого Юрченко удовлетворить. Продлить на два месяца сроки действия обязанностей, а именно: приходить в суд по первому вызову, сообщать суду об изменении своего места жительства и работы, воздерживаться от общения с обвиняемым Фищенко, сдать в миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу ". - зачитала решение председательствующая по делу судья Татьяна Гавриленко.

Те же обязанности возложены и на обвиняемого Фищенко, с запретом общения с Юрченко.

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Фото: Цензор.НЕТ

Напомним, 13 сентября 2020 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.

Также СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

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