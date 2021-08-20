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Меркель об отношениях с Путиным: У нас есть разногласия во мнениях, но мы намерены поддерживать контакт

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Меркель об отношениях с Путиным: У нас есть разногласия во мнениях, но мы намерены поддерживать контакт
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что между ними есть разногласия. Но стороны намерены и в дальнейшем поддерживать контакт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи Меркель и Путина в Москве.

"Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, хорошо, что мы говорим друг с другом. И мы намерены и дальше поддерживать контакт и говорить друг с другом", - отметила она.

По ее словам, на переговорах с Путиным обсудят двусторонние отношения и вопросы международной повестки дня - Ливию и Афганистан.

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Топ комментарии

  • Володимир Мик
    Трудно представить, что бы Черчиль в 1940 году, когда Гитлер напал на Францию, заявил, что у нас есть разногласия с Гитлером, но мы намерены поддерживать контакт.
  • Garry Grant
    Старая немецкая тряпка. Пусть путлер на неё своего лабрадора спустит.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    У нас есть разногласия во мнениях, но мы намерены поддерживать совково-гебнявый контакт, которым законтачили меркельшу, бывшие начальнику "капутина"
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