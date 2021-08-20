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Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО, но он не пойдет - уехал

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Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО, но он не пойдет - уехал
Мэра Киева Виталия Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр написал на своей странице в Facebook.

"Мне позвонили из Офиса Президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала.

К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому, после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, уже уехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины в Чернигов", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня состоится заседание СНБО, по итогам будет брифинг, - ОП

Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО, но он не пойдет - уехал 01

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Топ комментарии

  • Одержимый
    Кличко теоретически послал Зеленского, прикольно.
  • Алекс Мышкевич
    правильно ответил!
    "Вот час все брошу и помчусь к вам ? Звиняйте !" Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО, но он не пойдет - уехал - Цензор.НЕТ 1098
  • Одержимый
    От Чернигова до Киева 2 часа ехать. Захотел, приехал бы. А так чисто послал их.
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