Я не верю, что Украина может или должна пытаться победить Россию военным путем: это вопрос оказания другого давления на РФ, - Волкер

Бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине в 2017—2019 годах Курт Волкер считает, что Украина не вернет Крым и часть Донбасса силой, но должна действовать иначе: на страну-оккупанта нужно "давить" экономическими и политическими методами.

Об этом он сказал Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

Журналист задал ему вопрос о возможном военном сценарии для возвращения захваченных РФ украинских территорий.

"Я не верю, что Украина обладает военным потенциалом для победы над Россией. Мы же говорим, что на Донбассе не группа сепаратистов, а войска под командованием России – обученные и оснащенные Россией силы, российская разведка. Россия предоставит им все оборудование и все ресурсы, необходимые для ведения боевых действий. Так что я не верю, что Украина может или должна пытаться победить Россию военным путем", – сказал он.

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Волкер полагает, что на Россию нужно воздействовать политическими методами.

"Это вопрос оказания другого давления на Россию: чтобы с течением времени и с помощью санкций, с помощью политического давления Россия решила закончить войну. Но сейчас Россия не в такой ситуации", – добавил он.

Волкер сообщил, что примет участие 23 августа в Крымской платформе, но предупредил: Россия может пойти на провокацию, чтобы сорвать первый саммит.