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Большинство афганцев, желающих покинуть страну, лишены такой возможности, - ООН

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Большинство афганцев, желающих покинуть страну, лишены такой возможности, - ООН
Большинство афганцев, желающих выбраться из Афганистана, лишены такой возможности.

Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабийя", цитируя представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Шабию Манту, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она заявила журналистам в Женеве, что у этих людей нет выхода и им может грозить опасность. При этом она призвала соседние с Афганистаном государства не закрывать свои границы, чтобы афганцы могли получить убежище на территории других стран.

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"При этой изменяющейся обстановке УВКБ ООН остается обеспокоенным риском нарушений прав человека - в отношении гражданских лиц, включая женщин и девочек", - добавила она.

Телеканал напомнил, что накануне замминистра обороны Британии Джеймс Хеппи признал - не всем желающим удастся покинуть Афганистан. Он также сообщил, что "воздушный мост", по которому Британия эвакуирует людей из Афганистана, может прекратить свою работу через два - пять дней.

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Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Зачем афганцам сражаться с Талибаном, когда можно сладко жить в Германии на пособия, не работать, молиться, ходить в тряпках с прорезью для глаз и постепенно устроить маленький Кабул где-нибудь в районе Берлина-Мюнхена-Гамбурга и смотреть, как все остальные, в том числе и украинцы, работают?.. Большинство афганцев, желающих покинуть страну, лишены такой возможности, - ООН - Цензор.НЕТ 446
  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Организацию Обеспокоенных Наций давно пора отправит в утиль вслед за ее предшественницей лигой наций.
  • Серая Лиса
    Судя по многочисленным фоткам - бегут в основном молодые, в расцвете сил, мужчины. Воины, так сказать и защитники.
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