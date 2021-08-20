Предварительно, в повестке дня СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА Кличко. Внесут ли изменения - посмотрим, - Разумков
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В повестке дня заседания СНБО, которое состоится в пятницу, предварительно нет вопроса об отстранении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.
Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По тем вопросам, которые предварительно были намечены, материалов у меня ни по одному из них нет, но по тем вопросам, которые были намечены, там такого вопроса не было. Не исключено, что изменения в повестку дня могут состояться, но посмотрим", - сказал спикер.
Как сообщалось, Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО.