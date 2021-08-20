США эвакуировали из Афганистана около 9 тыс. человек, - CNN

Соединенные Штаты Америки планируют ускорить процесс эвакуации афганцев и своих граждан. В настоящее время из страны забрали почти 9 тысяч человек.

Об этом сообщил телеканал CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это опасно для наших войск, которые там работают, чтобы вывести людей. Поэтому мы стараемся двигаться быстрее", - заявила директор по коммуникации Белого дома Кейт Бедингфилд.

Также США продолжают переговоры с боевиками "Талибана", чтобы гарантировать безопасный проезд до аэропорта Кабула. Пока неизвестно, сколько еще американцев находятся на территории Афганистана.

Джо Байден, со своей стороны, чувствует моральный долг перед афганцами, которые помогали военнослужащим США и также хотят бежать из страны.

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