Зеленский: Увольнение Мамедова было личным решением Венедиктовой

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова была недовольна отсутствием результатов работы подчиненных Гюндуза Мамедова и потому решила его уволить.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в журналистам в интервью, записанном 19 августа на острове Змеиный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

Журналисты спросили, зачем президент "позволил генпрокурору Ирине Венедиктовой блокировать" департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта ("департамент войны"), от руководства которым она отстранила Мамедова.

"Хм. Во-первых, что значит позволил Венедиктовой? Такое ощущение, что каждый день в шесть утра у меня в приемной сидят генпрокурор, ГБР, НАБУ… НАБУ еще не сидит, стоит, наверное? Ну, то есть это ощущение такое", – ответил Зеленский.

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По словам президента, он знает о ситуации с Мамедовым.

"Но я не участвовал, потому что я считаю, что ответственность на этом именно его руководства. Это госпожа Венедиктова, это ее решение, ее личное. Посмотрим. Она недовольна, насколько мне известно, недовольна именно этим направлением, нет никаких серьезных результатов в этом направлении. Это мне известно, вот и все", – сказал Зеленский.

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Кроме того, в комментарии Центру журналистских расследований Зеленский сказал, что, если на Мамедова осуществляется какое-то давление, он может позвонить президенту лично. "Хотя я не должен, честно говоря, как президент влиять на происходящее в прокуратуре. Но он всегда это может сделать", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, он встречался с Мамедовым по вопросам, "не связанным с правоохранительными органами", больше раз, чем с генеральным прокурором.