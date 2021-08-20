Мы способны делать почти 1 млн прививок от коронавируса в неделю, - главный санврач Кузин
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Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин призывает украинцев вакцинироваться даже в период праздников ко Дню Независимости Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "24 канала".
"Сейчас, несмотря на то, что длится период отпусков, мы способны делать около 1 млн прививок в неделю", – отметил главный санврач.
Несмотря на то, что в Украине запланированы празднования Дня Независимости, в Минздраве призывают соблюдать карантин и вакцинироваться против коронавирусной инфекции.
"Уже 80% от запланированного выполнили. Мы сейчас можем вакцинировать больше украинцев, чтобы защитить их от новой вспышки COVID-19. Особенно, от опасного штамма "Дельта", – сказал Кузин.