Мы способны делать почти 1 млн прививок от коронавируса в неделю, - главный санврач Кузин

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин призывает украинцев вакцинироваться даже в период праздников ко Дню Независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "24 канала".



"Сейчас, несмотря на то, что длится период отпусков, мы способны делать около 1 млн прививок в неделю", – отметил главный санврач.



Несмотря на то, что в Украине запланированы празднования Дня Независимости, в Минздраве призывают соблюдать карантин и вакцинироваться против коронавирусной инфекции.



"Уже 80% от запланированного выполнили. Мы сейчас можем вакцинировать больше украинцев, чтобы защитить их от новой вспышки COVID-19. Особенно, от опасного штамма "Дельта", – сказал Кузин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выбор комбинации вакцин - это не выбор пациента, - главный санврач Кузин назвал условие смешивания COVID-препаратов