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Мы способны делать почти 1 млн прививок от коронавируса в неделю, - главный санврач Кузин

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Мы способны делать почти 1 млн прививок от коронавируса в неделю, - главный санврач Кузин
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин призывает украинцев вакцинироваться даже в период праздников ко Дню Независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "24 канала".


"Сейчас, несмотря на то, что длится период отпусков, мы способны делать около 1 млн прививок в неделю", – отметил главный санврач.

Несмотря на то, что в Украине запланированы празднования Дня Независимости, в Минздраве призывают соблюдать карантин и вакцинироваться против коронавирусной инфекции.

"Уже 80% от запланированного выполнили. Мы сейчас можем вакцинировать больше украинцев, чтобы защитить их от новой вспышки COVID-19. Особенно, от опасного штамма "Дельта", – сказал Кузин.

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Топ комментарии

  • Злий Грицько
    Сегодня ходил в свою поликлинику не с утра, а после 15:00. Специально в это время пошел вакцинироваться. Никакой очереди. Зашел, заполнил анкету и ширнули Файзером. Сказали через 21 дней прийти за второй дозой и у семейного врача получить сертификат.
  • Roman Podyu 5027fa4e
    29-го иду за 2-й дозой. Пфайзер. Антипрививочникам - табуретку двуногую.
  • Bogdan_
    а ещё один миллиард деревьев, ага.
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