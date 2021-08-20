23 киевских чиновника подозреваются в хищении 70 млн грн из бюджета столицы, - прокуратура
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"На этой неделе органами Киевской городской прокуратуры совместно с Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований и Государственной фискальной службой проведен ряд следственных действий в Департаменте КГГА, райгосадминистрациях, на коммунальных предприятиях столицы, а также подрядных организациях, в рамках расследования уголовных производств, связанных с завладением и растратой бюджетных средств в особо крупных размерах", - сказано в сообщении.
Всего проведено около 100 обысков, по результатам которых вручено уведомление о подозрении 23 должностным лицам, в том числе 11 - должностным лицам коммунальных предприятий, 2 - руководителям управлений райгосадминистраций и 10 - руководителям подрядных организаций.
"Общая сумма ущерба, насенного действиями указанных должностных лиц, подтверждена экспертными исследованиями, составляет около 70 млн гривен", - сказано в сообщении.
В прокуратуре отметили, что многомиллионные хищения и злоупотребления имеют место почти во всех сферах коммунального хозяйства: капитального строительства, организации дорожного движения, образования и спорта, ЖКХ, земельных ресурсов.