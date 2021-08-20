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23 киевских чиновника подозреваются в хищении 70 млн грн из бюджета столицы, - прокуратура

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23 киевских чиновника подозреваются в хищении 70 млн грн из бюджета столицы, - прокуратура
23 киевским чиновникам сообщено о подозрении в уголовных процессах о хищении из бюджета Киева около 70 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"На этой неделе органами Киевской городской прокуратуры совместно с Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований и Государственной фискальной службой проведен ряд следственных действий в Департаменте КГГА, райгосадминистрациях, на коммунальных предприятиях столицы, а также подрядных организациях, в рамках расследования уголовных производств, связанных с завладением и растратой бюджетных средств в особо крупных размерах", - сказано в сообщении.

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Всего проведено около 100 обысков, по результатам которых вручено уведомление о подозрении 23 должностным лицам, в том числе 11 - должностным лицам коммунальных предприятий, 2 - руководителям управлений райгосадминистраций и 10 - руководителям подрядных организаций.

"Общая сумма ущерба, насенного действиями указанных должностных лиц, подтверждена экспертными исследованиями, составляет около 70 млн гривен", - сказано в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что многомиллионные хищения и злоупотребления имеют место почти во всех сферах коммунального хозяйства: капитального строительства, организации дорожного движения, образования и спорта, ЖКХ, земельных ресурсов. 

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    а шо там з Великим Крадівництвом? - Всьо хорошо?
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Можно помедленнее, Я записываю.
  • Герхард
    Как насчет того, сколько ЗЕбанда натырила за 2 года?
    Это ведь в сотни раз больше.

    И шавок из прокуратуры это абсолютно не волнует, потому что заказ из ЗЕОПы поступил на Кличко.
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