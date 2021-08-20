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COVID-свадьба на Буковине: 20 из 400 гостей попали в больницу

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COVID-свадьба на Буковине: 20 из 400 гостей попали в больницу
Свадьбу отгуляли в ресторане неделю назад. Каждый двадцатый гость оказался на больничной койке и нуждается в кислородной поддержке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Свадьбу праздновали в селе Красноильск. Теперь гости попали в Сторожинецкую больницу.

"Семьями просто поступают из того района. Сейчас много людей 40-50 летнего возраста и в достаточно тяжелом состоянии", - рассказали в больнице.

Распространение COVID-19 в Сторожинецком районе врачи связывают с массовыми семейными праздниками - свадьбами, юбилеями, дням рождения - на которые собираются десятки и сотни людей без масок. Медики ежедневно разворачивают дополнительные койки.

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"У нас в начале недели еще было 70 коек, а сегодня уже 120 коек. Мы все расслабились, забыли про маски, что нужно придерживаться элементарных правил карантина, и август месяц нам принес массовый рост больных", — констатируют в больнице.

Среди всех госпитализированных пациентов нет ни одного вакцинированного.

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Топ комментарии

  • Gal
    Чукча не чітатєль, чукча пісатєль...
    20 людей на кисневій підтримці, дурню, тобто шанси вижити в них мінімальні. А хворих там хрен зна скільки, тільки ж акакаяразніца, правда ж?
  • Слава Шустрий
    Є така приказка чудова - " Якщо злидні - то іще і з перцем " Це саме про такі весілля - пнуться із останнього аби інших переплюнути , краще б за гроші витрачені на те весілля щось молодятам придбали ....
  • Gal
    Вважай, знайомому повезло. В мене двоє знайомих померли, а ще шестеро вже більше пів року до тями прийти не можуть. Так що веселого тут дуже мало.
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