Талибан просит международной помощи в восстановлении Афганистана

В обмен талибы готовы предложить иностранцам доступ к природным ресурсам Афганистана.

Об этом заявил пресс-секретарь катарского офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы только что вышли из этапа войны и разрушения и вошли в новую фазу, когда народу Афганистана необходима помощь других стран. Им нужно прийти к нам помочь со здравоохранением, инфраструктурой, образованием и другими отраслями. Они могут прийти и разрабатывать наши природные ископаемые. Это наше общее приглашение для всех стран, и мы будем благодарны любой стране за помощь нам в этот решающий момент нашей истории", - сказал представитель "Талибана".

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