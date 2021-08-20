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Талибан просит международной помощи в восстановлении Афганистана

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Талибан просит международной помощи в восстановлении Афганистана
В обмен талибы готовы предложить иностранцам доступ к природным ресурсам Афганистана.

Об этом заявил пресс-секретарь катарского офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы только что вышли из этапа войны и разрушения и вошли в новую фазу, когда народу Афганистана необходима помощь других стран. Им нужно прийти к нам помочь со здравоохранением, инфраструктурой, образованием и другими отраслями. Они могут прийти и разрабатывать наши природные ископаемые. Это наше общее приглашение для всех стран, и мы будем благодарны любой стране за помощь нам в этот решающий момент нашей истории", - сказал представитель "Талибана".

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    мир перевернулся - террористы просят помощи у тех кого они взрывают.
    а самое смешное в етом сраче - шо те им помогут, те им дадут...
  • Злий Грицько
    И кацапи обов'язково підтягнуться Талибан просит международной помощи в восстановлении Афганистана - Цензор.НЕТ 2885
  • Злий Грицько
    Так кацапам же не ресурси головне. У них інстинкт як у собак, треба помітити територію. Їм треба шоб там лаптями воняло Талібан просить міжнародної допомоги у відновленні Афганістану - Цензор.НЕТ 8334
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